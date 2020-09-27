قريبًا.. «على عتبة العدم» بالعربية لـ إدموند جابيس

صدر قريبا عن دار خطوط وظلال للنشر والترجمة٬ النسخة العربية لــ "على عتبة العدم".. مختارات إدموند جابيس الشعرية٬ بترجمة للشاعر والناقد الجمالي المغربي بوجمعة أشفري.ويذهب "بوجمعة" مترجم الكتاب إلى أنه: داخل "كتاب الأسئلة" يطأ القارئ "عتبة العدم"، حيث ينطفئ ظمأ الصحراء. (ذلك لأن إدموند جابيس يُعلِّمُنا أنَّ الجذورَ تتكلمُ، والألفاظَ تتفتقُ، والخطابَ الشعري ينتعشُ في الجُرح).مقاطع جابيس الشعرية طَيَّاتٌ رمليَّةٌ في مَهبِّ الرِّيح. لا تكادُ تستأنِسُ بواحِدٍ منها حتى يَتفصَّدَ عَرقًا في جُرحِ الكِتاب.هكذا، يَكمنُ جُرحُ الاسم الشخصي، في هذا الكِتاب، حِدادًا على أقولِ الكلام وعماءِ الكتابة. إذ أن الكتابةَ في الكِتابِ مَحوٌ يبتدِئُ تِرحالهُ مِن سِفرِ التكوينِ إلى سِفرِ الخروج. لهذا يظل الكاتبُ القارِئ محاصرا بالغياب، محاصرًا بالفراغ، داخل الكِتاب وخارجَهُ.وسيكونُ الكِتابُ، في نهاية المطاف، مثلَ "صرخةٍ استيقظَ وَعيُها".