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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اكتشاف جديد يحارب كورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:24 ص
اكتشاف يحارب كورونا
اكتشاف يحارب كورونا
وكالات
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دفعت ظاهرتان نادرتان لإصابتين بفيروس كورونا المستجد العلماء إلى إجراء بحث معمق قد يسهم في تحديد طرق مواجهة الوباء.

وحسبما أفاد موقع " ديلي ميل" تمثلت الظاهرة الأولى في دخول شقيقين إلى مستشفى بهولندا إثر إصابتهما الحرجة بالفيروس، حيث كان الأطباء في حيرة من أمرهم بسبب حالتهما المتردية.

وحسب الأطباء، فإن الشقيقتين كانتا تبلغان من العمر 31 و29 عامًا، وفي المراحل الأولى كانتا بحالة صحية جيدة دون مشكلات واضحة، لكن حالتهما تدهورت خلال أيام ولم يعد في استطاعتهما التنفس، ثم توفيت إحداهما.

وبعد أسبوعين، أدخل شقيقان آخران إلى مستشفى في هولندا أيضا، ورغم أنهما في العشرينات من عمرهما، إلا أن حالتهما تدهورت كثيرا بنفس الطريقة.

وأثارت هذه الحالات حيرة كبيرة، ما دفع الأطباء إلى استدعاء خبراء في علم الوراثة للتحقيق في الأمر.

وحسب تقرير لوكالة "بلومبيرج"، فقد اكتشف علماء الوراثة أن القاسم المشترك بين تلك الحالات هو نقص مادة الإنترفيرون التي تساعد على تنظيم قدرة الجسم على الدفاع ضد مسببات الأمراض الفيروسية.

ونشرت دراستان في مجلة علمية تؤكدان أن كميات الإنترفيرون غير الكافية تمثل نقطة تحول خطيرة في عدوى كورونا.

ويقول الباحث في مركز أبحاث الأمراض المعدية بولاية كاليفورنيا الأمريكية شين كروتي: "يبدو أن لدى كورونا خدعة كبيرة، يستطيع عبرها تجنب استجابة نظام المناعة الأولية لفترة طويلة من الزمن، وخاصة تفادي استجابة مادة الإنترفيرون للفيروسات".

ويسلط هذا التطور الضوء على إمكانية علاج مرضى كورونا بناء على الإنترفيرون، وهي بروتينات صغيرة ذات أنواع عدة تنتجها الخلايا اللمفاوية T المنشطة.

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