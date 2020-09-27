تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 26-9-2020
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:05 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأحد 26-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
ويشهد اليوم السبت شبورة مائية صباحا مع طقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
أما عن حالة الطقس ليلا، يكون لطيفا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 والرياح شمالية غربية.
الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31
وادي النطرون: الصغرى 23 والعظمى 33
شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 33
طنطا: الصغرى 23 والعظمى 33
دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 32
بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 29
مطروح: الصغرى 23 والعظمى 31
السلوم: الصغرى 24 والعظمى 35
سيوة: الصغرى 23 والعظمى 36
بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 30
دمياط: الصغرى 25 والعظمى 30
الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 33
المنصورة: الصغرى 23 والعظمى 33
الإسماعيلية: الصغرى 22 والعظمى 34
السويس: الصغرى 24 والعظمى 34
رفح: الصغرى 23 والعظمى 31
رأس سدر: الصغرى 23 والعظمى 33
نخل: الصغرى 17 والعظمى 34
نويبع: الصغرى 27 والعظمى 34
طابا: الصغرى 26 والعظمى 33
كاترين: الصغرى16 والعظمى 29
الطور: الصغرى 27 والعظمى 35
شرم الشيخ: الصغرى 27 والعظمى 36
الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 37
مرسى علم: الصغرى 26 والعظمى 36
الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 35
بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 35
المنيا: الصغرى 24 والعظمى 36
أسيوط: الصغرى 23 والعظمى 36
سوهاج: الصغرى 25 والعظمى 37
قنا: الصغرى 26 والعظمى 37
إدفو: الصغرى 29 والعظمى 40
الأقصر: الصغرى 26 والعظمى 39
أسوان: الصغرى 28 والعظمى 40
أبوسمبل: الصغرى 27 والعظمى 41
الوادي الجديد: الصغرى 25 والعظمى 39
شلاتين: الصغرى 28 والعظمى 37
أبورماد: الصغرى 27 والعظمى 36
حلايب: الصغرى 29 والعظمى 33
رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 35
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأحد 26-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.
تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 26-9-2020
ويشهد اليوم السبت شبورة مائية صباحا مع طقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية، مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
أما عن حالة الطقس ليلا، يكون لطيفا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 إلى 2.25 والرياح شمالية غربية.
حالة الطقس اليوم الأحد 26-9-2020القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 34
الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31
وادي النطرون: الصغرى 23 والعظمى 33
شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 33
طنطا: الصغرى 23 والعظمى 33
دمنهور: الصغرى 24 والعظمى 32
بلطيم: الصغرى 24 والعظمى 29
مطروح: الصغرى 23 والعظمى 31
السلوم: الصغرى 24 والعظمى 35
سيوة: الصغرى 23 والعظمى 36
بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 30
دمياط: الصغرى 25 والعظمى 30
الزقازيق: الصغرى 23 والعظمى 33
المنصورة: الصغرى 23 والعظمى 33
الإسماعيلية: الصغرى 22 والعظمى 34
السويس: الصغرى 24 والعظمى 34
رفح: الصغرى 23 والعظمى 31
رأس سدر: الصغرى 23 والعظمى 33
نخل: الصغرى 17 والعظمى 34
نويبع: الصغرى 27 والعظمى 34
طابا: الصغرى 26 والعظمى 33
كاترين: الصغرى16 والعظمى 29
الطور: الصغرى 27 والعظمى 35
شرم الشيخ: الصغرى 27 والعظمى 36
الغردقة: الصغرى 28 والعظمى 37
مرسى علم: الصغرى 26 والعظمى 36
الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 35
بني سويف: الصغرى 24 والعظمى 35
المنيا: الصغرى 24 والعظمى 36
أسيوط: الصغرى 23 والعظمى 36
سوهاج: الصغرى 25 والعظمى 37
قنا: الصغرى 26 والعظمى 37
إدفو: الصغرى 29 والعظمى 40
الأقصر: الصغرى 26 والعظمى 39
أسوان: الصغرى 28 والعظمى 40
أبوسمبل: الصغرى 27 والعظمى 41
الوادي الجديد: الصغرى 25 والعظمى 39
شلاتين: الصغرى 28 والعظمى 37
أبورماد: الصغرى 27 والعظمى 36
حلايب: الصغرى 29 والعظمى 33
رأس حدربة: الصغرى 28 والعظمى 35