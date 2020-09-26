«زووم» الأمريكية تضيف مميزات «إمكانية وصول» جديدة

أضافت شركة "زووم" الأمريكية، رائدة خدمات مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت، مميزات "إمكانية وصول" جديدة من شأنها أن تجعل تطبيق مؤتمرات الفيديو أسهل في الاستخدام للأفراد الصم أو ضعاف السمع أو الذين يعانون من إعاقات بصرية.ويعد التغيير الأول في التطبيق هو القدرة على تثبيت مقاطع فيديو متعددة أو تسليط الضوء عليها في وقت واحد، بدلًا من تطبيق ذلك على مقطع واحد فقط كما هو مسموح به حاليًا. وسيسمح هذا للأشخاص الذين يحتاجون إلى تفسيرات للغة الإشارة بتثبيت فيديو المترجم الفوري أثناء الاجتماعات، وإبقائه مرئيًا في جميع الأوقات حتى عندما تكون المكالمة في وضع مكبر الصوت. ويمكن لتسعة أشخاص فقط في كل مكالمة تثبيت مقاطع فيديو متعددة، مما قد يقيد الاجتماعات الكبيرة.وتتيح المميزات الجديدة للمضيف اختيار تسليط الضوء على مقاطع فيديو متعددة لجميع المستخدمين، مما يجعل ما يصل إلى تسعة مقاطع فيديو مختلفة مرئية في نفس الوقت.كما تم تحديث نافذة "المعرض" لتسمح للمستخدم بإعادة ترتيب موضع كل مقطع فيديو بدلًا من تحميلهم بترتيب ثابت.وتسمح خيارات تحويل الصوت في "زووم" بتعيين محوّل صوت في المكالمات أو الاندماج مع أي خدمة تحويل صوتي تابعة لجهة خارجية.كما حدثت "زووم" اختصارات لوحة المفاتيح للتطبيق وطورت قارئ الشاشة؛ مما يسمح للأفراد ذوي الإعاقات البصرية بالتنقل في التطبيق بسلاسة أكبر.وحصل نظام التسميات التوضيحية المغلق للتطبيق أيضًا على تحديث أتاح خيارات جديدة لضبط حجم النص.