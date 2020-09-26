«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

بدأت الفنانة سعاد حسني تطرق أبواب السينما العالمية من خلال فيلم "أفغانستان.. لماذا؟"، بمشاركة النجوم العالميين ايرين باباس وجوليا نوجيما، وبدأت التفكير في أن تشارك الفنان عمر الشريف في تجربة سينمائية بعدها.قالت الفنانة سعاد حسني في حوار صحفي لها: "هناك مشروع سينمائي كبير قد يجمعنا أنا والنجم العالمي عمر الشريف ومازلنا نفكر فيه، لكننا لم نتخذ الإجراءات التي تنقله إلى أرض الواقع لأني أريده عملا هامًا وكبير على مستوى عمر الشريف وعلى مستوى الأعمال التي أود أن أقدمها للناس".وتعطلت فكرة التعاون بين السندريلا وبين الفنان عمر الشريف، وكان من المفترض أن يجمع بينها وبينه في فيلم "الأراجوز" بعد أن انتهي من تصوير فيلمه "أيوب" مع آثار الحكيم ومديحة يسري ومصطفى فهمي وفؤاد المهندس عن قصة لنجيب محفوظ وإخراج هاني لاشين.وبعد جلسات مطولة بين لاشين والشريف وقع الاختيار على سعاد حسني لبطولة الأراجوز، لكن ماحدث أن سعاد حسني كانت تجهز لفيلم "الدرجة الثالثة" في نفس الوقت، فحلت بدلًا منها الفنانة ميرفت أمين.ولم يحقق فيلم "الدرجة الثالثة" نجاحًا، وقالت السندريلا عن ذلك: "إن ثلاث بوبيينات سرقت من سيارة المنتج أثناء نقلها إلى المعمل لتحميضها، وقيل همسا وقتها أن إحدى الممثلات كانت وراء هذه السرقة المتعمدة وقيل أيضًا أنها أوحت إلى المنتج بعدم إعادة تصويرها وستقوم بتعويضه عن أية خسائر قد تلحق به".وقررت سعاد حسني بعد فشل الفيلم، أن تعتزل التمثيل بعدما شعرت أن عالم السينما صعب للغاية في صراعاته التي لم تحتملها.