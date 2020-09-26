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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رحلة بحرية لسفراء 30 دولة بشرم الشيخ

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:53 م
رحلة بحرية لسفراء
رحلة بحرية لسفراء 30 دولة
فاتن غلاب
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اصطحب، صباح اليوم السبت، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور ياسمين فؤاد وزير البيئة، 30 من سفراء الدول الأجنبية بمصر في رحلة بحرية خاصة، وذلك خلال زيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وعاش السفراء خلال هذه الرحلة تجربة السائح، حيث استمتعوا بالطبيعة الخلابة والجو المشمس للمدينة، بالإضافة إلى ممارستهم رياضة "Snorkeling" ومعايشتهم للحياة البحرية، من خلال مشاهدة الشعاب المرجانية الساحرة والأسماك الملونة الزاهية والنادرة التي تتميز بها مياه البحر الأحمر بشرم الشيخ، كما زاروا عددًا من المحميات الطبيعية الموجودة بالمدينة.

وأعرب السفراء عن سعادتهم بهذه الرحلة البحرية التي أتاحت لهم الفرصة للاستمتاع بما شاهدوه من جمال الطبيعة البحرية للبحر الأحمر التي لم يروا مثلها من قبل، مشيدين بالإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها والتي لم تمنعهم من الاستمتاع بهذه الرحلة.

كما أشاد السفراء بزيارتهم الحالية لمدينة شرم الشيخ، التي تمتلك مقومات طبيعية رائعة حيث تتميز بجو مشمس وحياة بحرية خلابة، كما أنها تجمع بين العديد من الأنماط السياحية، منها السياحة البيئية حيث تتميز المدينة بوجود العديد من المحميات الطبيعية الرائعة، بالإضافة إلى السياحة الثقافية حيث متحف آثار شرم الشيخ الذي سيتم افتتاحه قريبًا إلى جانب السياحة الشاطئية والترفيهية فشرم الشيخ تتمتع بشواطئ خلابة والعديد من الأنشطة الرياضة مثل الغوص.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ، قد بدأت أول أمس مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و30 من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وتضمنت هذه الزيارة تفقد الوزراء والسفراء الإجراءات الاحترازية المتبعة في مطار شرم الشيخ وضوابط السلامة الصحية المطبقة في أحد الفنادق بالمدينة، بالإضافة إلى زيارة متحف شرم الشيخ، وزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي، والمشاركة في ماراثون للدراجات الهوائية والذي نظمته وزارة السياحة والآثار.

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