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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يعرب عن أمله في رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:28 م
البرهان
البرهان
مروة عنبر
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أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، عن أمله في أن يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال البرهان في خطابه اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اقتصادي بالخرطوم، إن مخرجات المؤتمر وتوصياته ستجد كامل الدعم والتنفيذ من الحكومة السودانية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا.

وأشار البرهان إلى أنه ينبغي أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق لانضمام السودان للاقتصاد العالمي، وأن يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقا لقناة العربية.

من جانبه، قدم رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أول ورقة عمل في المؤتمر بعنوان، الرؤى، التحديات، وأولويات التنمية لحكومة الفترة الانتقالية نحو دولة وطنية ديمقراطية مستدامة وفق مشروع نهضوي متكامل.

وانطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول تحت شعار نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك لوضع خارطة طريق لتصحيح المسار الإنتاجي والتنموي لتحقيق النهضة والرفاهية للأمة السودانية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر في تسع جلسات على مدار ثلاثة أيام، أوراق عمل وتوصيات مقدمة من 18 ورشة قطاعية من مختلف القطاعات التي سبقت انعقاد المؤتمر كعمل تحضيري له.

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