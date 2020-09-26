جامعة قناة السويس تعفي أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات من المصاريف

أعلن الدكتور أحمد زكي حسين متولي رئيس جامعة قناة السويس، إعفاء أبناء أسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بالعمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المصروفات الدراسية ورسوم المدينة الجامعية في البرامج التقليدية والبرامج المميزة، وذلك تقديرًا من الجامعة للتضحيات التي قدمها شهداء مصر الأبرار وتكريمًا لشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.وتابع رئيس الجامعة أنه تم تحديد نسبة من المنح الدراسية لأبناء أسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بالعمليات الحربية والإرهابية والأمنية.كما وافق الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، على تخفيض نسبة 50% من المصروفات الدراسية لأبناء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأبناء العاملين بالجامعة، والتخفيض يتم للأبناء الملتحقين بالمرحلة الجامعية الأولى في البرامج التقليدية والبرامج الجديدة.وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الإعفاءات تشمل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية، موضحًا أن الإعفاء يشمل مصروفات الإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة قرر الموافقة على اقتراح مجلس شئون التعليم والطلاب بشأن إعفاء الطلاب الحاصلين على أحد المراكز الثلاث الأولى "دوليًا وإقليميًا" من المصروفات الدراسية ومصروفات الإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية أسوة بزملائهم بالعام الدراسي السابق 2019 - 2020 وذلك في إطار تشجيع الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية المختلفة.