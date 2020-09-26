رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة قناة السويس تعفي أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات من المصاريف

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:51 م
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - مصطفى دياب
طباعة
أعلن الدكتور أحمد زكي حسين متولي رئيس جامعة قناة السويس، إعفاء أبناء أسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بالعمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المصروفات الدراسية ورسوم المدينة الجامعية في البرامج التقليدية والبرامج المميزة، وذلك تقديرًا من الجامعة للتضحيات التي قدمها شهداء مصر الأبرار وتكريمًا لشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

وتابع رئيس الجامعة أنه تم تحديد نسبة من المنح الدراسية لأبناء أسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بالعمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

كما وافق الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، على تخفيض نسبة 50% من المصروفات الدراسية لأبناء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأبناء العاملين بالجامعة، والتخفيض يتم للأبناء الملتحقين بالمرحلة الجامعية الأولى في البرامج التقليدية والبرامج الجديدة.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الإعفاءات تشمل الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية، موضحًا أن الإعفاء يشمل مصروفات الإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة قرر الموافقة على اقتراح مجلس شئون التعليم والطلاب بشأن إعفاء الطلاب الحاصلين على أحد المراكز الثلاث الأولى "دوليًا وإقليميًا" من المصروفات الدراسية ومصروفات الإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية أسوة بزملائهم بالعام الدراسي السابق 2019 - 2020 وذلك في إطار تشجيع الطلاب المتميزين في الأنشطة الطلابية المختلفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كشف ملابسات واقعة تنمر جديدة على أحد المواطنين بسوهاج

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

إسرائيل ترفع السرية عن إنذار حرب أكتوبر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الصور

image description

وزير الشباب يصل أسيوط لافتتاح بعض المشروعات

image description

حفل وسط البلد بالأوبرا

image description

على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

image description

الآلاف فى وداع محمد فريد خميس

image description

إنشاء كوبرى مشاة على ترعة بالقوصية لخدمة طلاب المدارس

الأكثر قراءة

القبض على المدرس المتهم بالتحرش بتلميذة فى القاهرة

حالات كورونا جديدة بمدرستين بالإسكندرية.. والتعليم: اتبعوا النشرات (صور)

فايلر يصارح الأهلي بحقيقة عرض بيراميدز

القبض على مجموعة حرضتها عناصر إخوانية على قطع الطريق العام

إنفوجراف

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

أيام زمان

«اعتقدت أن محمود عبد العزيز كفيفا وكنت أساعده».. داود عبد السيد يكشف كواليس «الكتكات»

«كان معجب بأفلامي».. ذكريات محمد خان مع «سكورسيزي»

«أنا شجرة مثمرة وأزمة السادات حققت لي شهرة بالملايين».. اعترافات فيفي عبده

«محمد منير تصور أن نجاحه الكبير له وحده».. سر الخلاف الكبير بين الكينج ويحيى خليل

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

جسم الإنسان ينتج الأجسام المضادة خلال 14 يومًا من التطعيم

أنواع الشاي المفيدة في موسم البرد

دور الحيوانات الأليفة فى مكافحة آثار كورونا

طفرة فيروس كورونا الجديدة أكثر عدوى

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
مؤمن المحمدي
الدورى العشوائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسنين مخلوف.. مُصلح يُعهد إليه بجلائل الأعمال
المزيد

الثقافة

روافد تصدر النسخة العربية من رواية «نومي» لـ نوبور ساندو

خريطة معرض الإسكندرية.. أماكن دور النشر

أسامة علي ماهر يكتب: «محاولات لفهم مصر.. المشكلة عند الفراعنة»

«الأرقام بلغة الإشارة» بالمركز القومى لثقافة الطفل.. اليوم