وفاة الفنان المنتصر بالله بعد صراع مع المرض

أعلن نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، عن وفاة النجم الكبير المنتصر بالله، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.وأصيب الفنان الراحل منذ 10 سنوات بعدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008، عندما أصيب بجلطة في ‏المخ تسببت في إبعاده عن التمثيل.المنتصر بالله رياض عبدالسيد، فنان مصري حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969، ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في أوائل السبعينيات، وفي تلك الفترة شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، منها (الدوامة، الدنيا لما تلف، فيفا زلاطا)، لتتوالى أعماله بعدها حيث شارك في عشرات الأعمال من أبرزها (شارع محمد علي، أبناء ولكن، ضد الحكومة).