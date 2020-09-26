أسرة المنتصر بالله تحدد موعد جنازته

حددت أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله موعد جنازته بعد رحيله في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض الذي بدأ بجلطة قبل 10 أعوام أبعدته عن التمثيل.وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ "الدستور"، إنه تقرر أن تقام جنازة الفنان الراحل غدا الأحد من محافظة الإسكندرية حيث توفي في أحد المستشفيات أمس.وبدأ الفنان الراحل مسيرته الفنية بعد أن حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977، بدأ مشواره مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح في أوائل السبعينيات، وفي تلك الفترة شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، منها لا (الدوامة، الدنيا لما تلف، فيفا زلاطا)، لتتوالى أعماله بعدها حيث شارك في عشرات الأعمال من أبرزها (شارع محمد علي، ابناء ولكن، ضد الحكومة).