110 آلاف إصابة بكورونا و758 والوفيات 6377 في هولندا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 110 آلاف و758 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، بتوقيت العاصمة الهولندية أمستردام، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس وصل إلى ستة آلاف و377 وفاة.وتعافى من المرض ثلاثة آلاف و430 شخصا حتى صباح السبت.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 30 أسبوعا.