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محمد العسيري
السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تدرس تصنيف الحوثيين تنظيمًا إرهابيًا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:34 ص
الحوثيين
الحوثيين
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "تدرس جديًا" اتخاذ إجراءات جديدة ضد ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في اليمن، ومن ضمن هذه الإجراءات إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسئولين لم تسمهم، أن الإدارة تقوم حاليا بدراسة هذا القرار من ناحية قانونية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، أو فرض المزيد من العقوبات عليها.

وقال مسئول أمريكي كبير إن من بين الخيارات المطروحة تسمية قادة في الميليشيات المسلحة "إرهابيين عالميين". 

وبينت الصحيفة أن وزارة الخارجية الأمريكية فضلت عدم الرد عند توجيه السؤال لها حول عزم إدارة ترامب اعتبار ميليشيات الحوثي إرهابية.

وقبل عامين أجلت إدارة ترامب تصنيف الحوثيين لأسباب عدة، أبرزها خشيته عرقلة الجماعة وصول المساعدات للمدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها باليمن، بالإضافة إلى إمكانية تعقيد التوصل إلى تسوية سياسية مع الحكومة اليمنية حينها.

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