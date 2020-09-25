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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

القمص متى البراموسى يكشف كواليس إصابة فتاة بطلق نارى

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:24 م
القمص متى البراموسي؛
القمص متى البراموسي؛
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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كشف القمص متى البراموسي؛ راعي كنيسة العذراء والشهيد أبى سيفين مدينة قباء جسر السويس عن تفاصيل إصابة شابة قبطية برصاصة مجهولة المصدر.

وقال القمص متى البراموسي في بيان له: "تعلن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين بمدينة قباء جسر السويس بالقاهرة أنه فى مساء أمس الخميس فى حوالى الساعة السابعة مساء تعرضت الابنة مارينا عادل أثناء تواجدها فى فناء الكنيسة لطلق نارى غير معلوم مصدره".

وأضاف: "فورا تم إبلاغ الأمن الذى حضر مسرعًا وقام بمعاينة مسرح الحادث، وتم عمل محضر رسمى بالواقعة وقام باستجواب المصابة وكل المتواجدين فى فناء الكنيسة فى ذلك الوقت".

وتابع: "تم عمل تقرير طبى بالواقعة وتم تفريغ كاميرات المراقبة والموضوع قيد التحقيقات؛ وتهيب الكنيسة بالجميع انتظار التحقيقات وعدم التسرع انتظارًا لنتيجة التحقيقات".

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