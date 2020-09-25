كشف ملابسات واقعة تنمر جديدة على أحد المواطنين بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن التنمر على أحد الأشخاص بسوهاج بإلقاء أكياس مملوئة بالمياه عليه أثناء سيره يستقل عربة كارو.أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج عن أن الواقعة من حوالى 3 سنوات وأن المجنى عليه مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا، وأن مرتكبى الواقعة ثلاثة، مقيمون بدائرة القسم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل الدعابة والسخرية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.