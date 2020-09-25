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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زوجة الشيخ طلال آل ثاني: تلقيت تهديدات بالقتل من قطر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:50 م
زوجة الشيخ طلال آل
زوجة الشيخ طلال آل ثاني
منار أحمد
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أعلنت زوجة الشيخ طلال آل ثاني، أنها تلقت تهديدات من الدوحة وصلت للقتل، لافتة إلى أن مسؤولون قطريون هددوها وطالبوها بالصمت عن وضع زوجها.

ووفقًا لنبأ عاجل، عبر قناة العربية الإخبارية، أضافت أن السلطات القطرية تواصل التعنت ورفضت الحديث عن وضع زوجي، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة طلبت من قطر توضيحات حول وضع زوجي المعتقل.

وأشارت زوجة الشيخ طلال آل ثاني، إلى أنها قدمت للشرطة الألمانية رسائل التهديد التي وصلتني من الدوحة، موضحة أن وضع زوجها الصحي المعتقل في قطر خطير.

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