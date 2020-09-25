6874 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا 6874 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، وهو رقم قياسي جديد، ارتفاعا من 6634 حالة أمس، وفقا لبيانات نشرت على موقع الحكومة على الإنترنت.كما سجلت اليوم 34 حالة وفاة خلال 28 يوما من ثبوت إيجابية فحص مرض كوفيد-19، لكن البيانات استبعدت الوفيات في اسكتلندا لأسباب تقنية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.