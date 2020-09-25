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طريقة عمل الكبسة «الدجاج واللحم»

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:49 م
الكبسة الدجاج واللحم
الكبسة الدجاج واللحم
إسلام جمال
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تعد الكبسة من الوجبات المفضلة لدى السعوديين، ومحبب أيضًا لدى الشعب المصرى وتجيد السيدات المصريات عمل هذا الطبق بكل سهولة ويسر، والكبسة السعودى تعتبر من الأطباق الغنية بالبروتينات والنشويات حيث توضع عليها العديد من البهارات والتوابل الصحية المفيدة لقلب الإنسان ومعدته، وإليكم المقادير وطريقة تحضيرها بكل سهولة:

طريقة عمل الكبسة السعودى باللحم


المكونات:

كوبان أرز

لحم الضان

بصل وثوم

طماطم

بطاطس

بهارات (فلفل أسود+ فلفل أحمر+ كركم+ قرفة+ قرنفل)


طريقة التحضير:

يتم خلط جميع البهارات معا وتقلب ونتركها جانبا.

نضع حلة على النار بها الزيت، ويترك حتى يسخن ثم نضيف إليه البصل، ويقلب حتى يتغير لونه إلى الأصفر.

نضع قطع اللحم عليه مع الاستمرار في التقليب حتى يتغير لون اللحم إلى البني.

يتم وضع ملعقة كبيرة من خليط البهارات مع التقليب، ويضاف الجزر وبشر الليمون وصلصة الطماطم.

نضيف الماء وتترك المكونات على النار حتى نضج اللحم، وحتى تتسبك المكونات ثم تتبل بالملح.

بعد نقع الأرز تتم تصفيته من الماء، ويضاف إلى المكونات ويصب عليه الماء ويترك حتى الغليان.

تترك الكبسة على النار الهادئة حتى نضج الأرز.

تغرف الكبسة في طبق تقديم كبير وبالهناء والشفاء.

«الكبسه السعودى بالدجاج»


المكونات:

دجاجة
1 كيلو أرز بسمتي
نصف كيلو طماطم
بهارات: قرفة وحبهان وقرنفل وكمون وورق لورا وملح وفلفل
لتر ونص ماء مغلي
بصلة متوسطة
قرن فلفل حار
قليل من الزيت
٣ فص ثوم شرائح رفيعة
ملح وفلفل حسب الرغبه

طريقة التحضير:

تحمر بصلة متوسطة فى قليل من الزيت تقطع الدجاجة على 8 قطع لتسهيل عملية الاستواء ثم توضع على البصل بعد اصفراره.

توضع البهارات تحمر المكونات السابقة مع بعضها قليلا حتى تظهر رائحة البهارات.

توضع الطماطم المضروبة فى الخلاط ضرب خفيف وتقلب مع المكونات ثم تترك على النارلمده 10 دقائق.

يزود الماء المغلى على الصلصه ويوضع مكعب مرق يضاف الأرز البسمتى المغسول على الصلصة بعد الغليان ويراعى أن يكون الماء أعلى من الأرز بحوالى سنتيمتر.

يترك الأرز على نار عالية حتى يغلى ثم يوضع على نار خفيفة حتى تمام النضج لمدة 25 دقيقه ’و حتى تمام الأرز

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