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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مرشحو «من أجل مصر» يلتقطون صورًا لانتخابات «نواب ٢٠٢٠»

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:32 م
مرشحو من أجل مصر
مرشحو من أجل مصر
أشرف لاشين
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واصل مقر ائتلاف «دعم مصر» لليوم الثالث على التوالي استقبال مرشحو القائمة الوطنية «من أجل مصر» لانتخابات مجلس النواب 2020، وتضم 12 حزبا سياسيا، وهم «مستقبل وطن والوفد والشعب الجمهوري والمؤتمر والإصلاح والتنمية والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي ومصر الحديثة وإرادة جيل والحرية المصري والتجمع وحماة الوطن» بجانب تنسيقية شباب الأحزاب.

وحضر إلى مقر الائتلاف مرشحو قائمة قطاع غرب الدلتا لالتقاط الصور الجماعية الخاصة بالدعاية الانتخابية التي سيتم استخدامها مع بدء فترة دعاية المرشحين بمجلس النواب، بجانب عقد المرشحين جلسات للتعارف، ناقشوا خلالها آليات التنسيق فيما بينهم لحث المواطنين على ضرورة المشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية.

وجاء أبرز المرشحين للقائمه عن محافظة الإسكندرية النائب أشرف رشاد عثمان، والنائب أحمد السجينى، وأحمد مهنى، والنائبة سحر طلعت، والنائب طارق السيد.

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