«دون عزاء».. مراسم دفن زوجة وديع الصافي في بيروت

قامت أسرة الفنان الراحل وديع الصافي بدفن زوجته ملفينا طانيوس فرنسيس، التي وافتها المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض.وتواجد خلال إقامة مراسم دفنها عدد كبير من أفراد عائلتي الصافي وطانيوس، وذلك في كنيسة مار روكز الحازمية، بحضور أولادها ميلاد وجورج وطوني.يشار إلى أن الراحلة السيدة ملفينا توفيت عن عمر ناهز الـ87 عامًا، بعد صراع مع المرض، ونظرا للظروف الصحية الراهنة تعتذر العائلة عن تقبل التعازي.يذكر أن المطرب الكبير الراحل وديع الصافي توفي عن عمر يناهز 92 عامًا، يوم 11 أكتوبر من عام 2013.