ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 10 آلاف دولار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وملاحقة وضبط مرتكبيها.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام فني هندسة بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمُخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.وبمواجهة المتهم أقر بالواقعة، وأضاف أن المبلغ المالي المضبوط حصيلة نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي بالمُخالفة للقانون.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.