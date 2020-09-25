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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مسئول مطحن لسرقة 182 طن دقيق بـ2.5 مليون جنيه بالقليوبية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:43 م
ضبط مسئول
ضبط مسئول
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في ضبط القضايا التموينية، ونجحت في ضبط المدير المسئول عن أحد مطاحن الدقيق البلدى المدعم بالقليوبية لقيامه بالاستيلاء على 182 طن دقيق بقيمة 2.5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية، وجود عجز فى أحد المطاحن التابع لإحدى الشركات، والمصرح له بإنتاج الدقيق البلدي استخراج 82% والذي يصرف بنظام الحصص للمخابز البلدية لإنتاج الخبز البلدي المدعم من قِبل الدولة، والقيام بالتصرف في كميات كبيرة من الدقيق البلدي، وذلك لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة من جراء ذلك والاستيلاء على المال العام.

عقب تقنين الإجراءات قامت حملة تموينية مُكبرة بالاشتراك مع الجهات المعنية استهدفت المطحن المشار إليه، ومن خلال عمل جرد مفاجئ تبين وجود عجز في الدقيق بكمية قدرها 182 طنًا من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% بما يعادل مبلغ مالي قدره 2.500.000 اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه.

يأتي ذلك في ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لا سيما الجرائم التموينية والاستيلاء على أموال الدعم التي تقدمها الدولة لمستحقيها واستمرارًا للحملات التموينية المُكبرة لضبط القضايا التموينية المتنوعة.

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