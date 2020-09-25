خلاف مع خاله.. كشف ملابسات اختطاف طفل بالشرقية

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالشرقية لخلافات مالية وضبط مرتكبي الواقعة وإعادة الطفل لأسرته سالمًا.تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص بغياب نجله، طالب 11 سنة، عن منزلهما أثناء تواجده بحفل عرس خاله، وتلقيهم اتصالا من مجهول مطالبًا أهليته بمبالغ مالية نظير إعادة الطفل المتغيب.وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة أشخاص، وتم استهدافهم برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتى البحث الجنائى بمديريتي أمن الشرقية - الدقهلية.وأسفرت عن ضبط اثنين من المتهمين وبحوزتهما دراجة نارية "من دون لوحات معدنية" بالزراعات المتاخمة بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، وبرفقتهم الطفل المختطف وضبط الاثنين الآخرين بمحل إقامتهما بحوزة أحدهما ضبط الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة.وأقروا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وخال الطفل المجنى عليه، فعقد العزم على اختطاف الطفل، وبتاريخ الواقعة قام اثنان من المتهمين بالتوجه لمنزل خال الطفل أثناء حفل العرس مستقلين الدراجة النارية المضبوطة.واستدرجا الطفل بزعم كونهما من أقارب العريس، وقاما باختطافه وإخفائه بشقة أحد المتهمين، وعقب ذلك قام أحد المتهمين بالاتصال بخالى الطفل، وطلب منهما مبلغا ماليا مستحقا له طرف خال الطفل نظير إعادته، ولدى استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم قاموا باصطحاب الطفل ومحاولة إخفائه بمكان آخر.