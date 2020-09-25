اعتقال قطر للشيخ طلال آل ثاني يناقض ترويجها لنفسها كدولة ديمقراطية

قالت قناة فوكس نيوز، اليوم الجمعة، إن اعتقال قطر للشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثاني يناقض محاولتها الترويج لنفسها كدولة ديمقراطية، مضيفة أن الأمم المتحدة طالبت الدوحة بالإفراج عن الشيخ طلال، وذلك بحسب مانقلته فضائية "العربية عاجل".وأكدت فوكس نيوز، أن عائلته تلقت تهديدات من الدوحة إذا استمرت في حملتها الدولية، وتتزايد الضغوط على قطر فى قضية الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثانى، بعد أن قدمت زوجته أسماء أريان، نداء استغاثة لإطلاق سراحه، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإثنين، مشيرة إلى تدهور صحته بسبب سوء المعاملة والتعذيب.