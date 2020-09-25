«انزل واتحبس».. معتز مطر يحرض المصريين على التظاهر والفوضى

منذ إعلان الجماعة الإرهابية عن دعواتهم التحريضية للتظاهرات في مصر، خرج عدد من مذيعي قنوات الإرهاب يستكملون أدوارهم الإجرامية في زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية، من أجل هدم كل ما حققه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فترة توليه الحكم في مصر.و كان من أبرزهم الإعلامي الاخواني، معتز مطر، مقدم برنامج "مع معتز" المذاع على قناة "الشرق"، وطالب المواطنين بسرعة الاستجابة لتلك الدعوات والنزول للشوارع المصرية من أجل التظاهر، صباح يوم الجمعة.وغرد "مطر" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، "أنا بقولك انزل واتضرب وخليهم ياخدوك انت نازل عشان حرية بلدك، متسمعش كلام شبه انكوا هتنزلوا تتاخدوا واحنا اللي بنحرككوا بس، وأضاف "ده واجبك النزول وانك يتقبض عليك في سبيل الحرية".ويذكر أن لاقت دعوات الإخوان للتظاهر في مصر، رفضا من قبل المجتمع بكل أطيافه، وتوالت التغريدات المساندة للدولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.