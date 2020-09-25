رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 25-9-2020 فى البنوك المصرية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:17 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 25-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل استقرار الدينار أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الجمعة 25-9-2020

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.75، ووفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني للشراء 47.91 جنيه وللبيع 51.76.

أسعار الدينار الكويتي

وفي بنك التنمية الصناعية استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.62، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.62.

وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.67، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.89 جنيه وللبيع 51.58، أما في بنك بلوم سجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.62.

وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.70.

كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه بنك مصر ليسجل للشراء 48.86 جنيه وللبيع 51.59، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.56 جنيه وللبيع 51.58، وفي بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.57 جنيه وللبيع 51.58.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

رئيس الوزراء: «رقم قومى» لكل عقار ووحدة سكنية قبل نهاية 2021

النيابة تعلن تفاصيل تسلم 3 متهمين بقضية «الفيرمونت»

نصب وغسيل أموال.. اتهامات تلاحق المقاول الهارب بإسبانيا

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

لأول مرة منذ 6 أشهر.. «المركزي» يخفض أسعار الفائدة

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

إخلاء سبيل الفاشنيستا جمال النجادة بالكويت

لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما استمر فى تناول العرقسوس يوميًا

ماذا تفعل لمسة الوالدين بمخ رضيعهما؟

«الكائن القاتل» يظهر بعد 160 مليون عام

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

«المرأة فى مصر الفرعونية» محاضرة بثقافة المنوفية

فى ذكرى ميلاده.. «اللصوص» رواية «فوكنر» المنشورة بعد موته

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)

«التحرش» فى صالون رفاعة الطهطاوي الثقافى.. غدًا