سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 25-9-2020 فى البنوك المصرية
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:17 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الجمعة 25-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل استقرار الدينار أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي.
محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك العربي الأفريقي الدولي، مقابل استقرار الدينار أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي.
سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الجمعة 25-9-2020
ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.75، ووفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني للشراء 47.91 جنيه وللبيع 51.76.
أسعار الدينار الكويتيوفي بنك التنمية الصناعية استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.62، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.62.
وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.67، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.89 جنيه وللبيع 51.58، أما في بنك بلوم سجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.62.
وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.70.
وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.70.
كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه بنك مصر ليسجل للشراء 48.86 جنيه وللبيع 51.59، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.56 جنيه وللبيع 51.58، وفي بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.57 جنيه وللبيع 51.58.