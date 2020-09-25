سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 25-9-2020 فى البنوك المصرية

أسعار الدينار الكويتي





وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.67، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.89 جنيه وللبيع 51.58، أما في بنك بلوم سجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.62.



وفي المصرف العربي الدولي تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 51.29 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 51.70.





كما انخفض سعر الدينار أمام الجنيه بنك مصر ليسجل للشراء 48.86 جنيه وللبيع 51.59، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.56 جنيه وللبيع 51.58، وفي بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.57 جنيه وللبيع 51.58.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.75، ووفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.71 جنيه وللبيع 51.66، كما بلغ سعر الدينار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني للشراء 47.91 جنيه وللبيع 51.76.وفي بنك التنمية الصناعية استقر سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 47.60 جنيه وللبيع 51.62، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 47.89 جنيه وللبيع 51.62، وفي البنك الاهلي الكويتي سجل للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.62، كما استقر سعر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.70 جنيه وللبيع 51.62.