أمير كرارة يبدأ تصوير «عمر الناجي»

انطلق النجم أمير كرارة، في تصوير أحداث مسلسله الجديد "عمر الناجي.. حصان طروادة"، وذلك بأحد اللوكيشنات بمنطقة السادس من أكتوبر، وذلك منذ صباح اليوم الخميس، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة على منصة "ووتش ات".وعلمت "الدستور"، أن العمل الذي يلعب بطولته كرارة ومعه نور وعباس أبو الحسن ودارين حداد، سوف يستمر تصويره لمدة 3 أيام فقط، وذلك لدخول ميمي في تحضيرات مسلسل "الاختيار 2"، والمنتظر عرضه في رمضان المقبل.وقدم كرارة العام الماضي مسلسل "الاختيار" والذي تناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، وتعاون خلاله مع المخرج بيتر ميمي.