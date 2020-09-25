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الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث| تسلم 3 متهمين بقضية «الفيرمونت».. والسجل الدموي لإرهابيي محاولة الهروب من سجن طرة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
الفيرمونت
الفيرمونت
محمد السيد
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يقدم "الدستور" لمتابعيه نشرة موجزة عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة أخبار الحوادث اليوم الخميس 24-9-2020


النيابة تعلن تفاصيل تسلم 3 متهمين بقضية «الفيرمونت»

تلقت النيابة العامة إخطارًا من الإنتربول بضبط وترحيل ثلاثة متهمين بلبنان، في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي).

حريق في مستشفى خاص بفيصل
أجرت نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها في نشوب حريق بمخازن مستشفى خاص في منطقة فيصل.

تفاصيل جريمة الإرهابى المتسبب فى استشهاد 3 ضباط بسجن طرة

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، مقتل 4 تكفيريين من بينهم الإرهابي حسن زكريا مرسي قاتل الطبيب ثروت جورجي ذبحا داخل عيادته، وذلك في سجن طرة أثناء محاولة هروبه من السجن، بصحبة 3 آخرين، وعلى إثر ذلك استشهد 3 ضباط ومجند.

استمرار حبس متهم باستخدام «واتساب وفيسبوك» للنصب على المواطنين
جدد قاضي المعارضات، اليوم الخميس، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال على المواطنين.

سقوط قتيلين بطعنة مطواة وإلقاء جثة الثاني بالشارع في عين شمس (صور)
شهدت منطقة عين شمس جريمتي قتل، اليوم، بسبب خلاف على أولوية المرور بشارع العشرين، تعرض المجني عليه الأول للطعن بمطواة، والثاني للذبح.

صورة المتهمين الثلاثة فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول

حصلت «الدستور» على صورة المتهمين الثلاثة بقضية الاغتصاب الجماعي بفتاة والمعروفة إعلاميًا بـ«قضية فيرمونت»، الذين وصلوا اليوم إلى مصر بعد تسليمهم من شرطة الإنتربول الدولي مرحلين عبر مطار القاهرة.

غلق جزئى فى الاتجاهين بشارع ثروت لمدة يومين بالجيزة
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراء غلق جزئي في الاتجاهين لتقاطع شارعي ثروت مع السودان لمدة يومين ابتداء من صباح غد الجمعة وحتى يوم السبت، لإجراء إصلاحات على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا.

عرض نجل حلمي طولان على النيابة للتحقيق في قضية «فيرمونت»

قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة إن السلطات المصرية تسلمت صباح اليوم الخميس، المتهم أحمد نجل حلمي طولان لاعب كرة القدم السابق ومدرب فريق "إنبي" حاليًا واثنين آخرين هم عمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد لتورطهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة الفيرمونت".

المستشار خالد محجوب يعتذر عن الإشراف على انتخابات «النواب» لتعارض المصالح
أعلن المستشار خالد محجوب نائب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن اعتذاره وشقيقه المستشار على محجوب نائب الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة عن المشاركة في الإشراف على الانتخابات النيابية بسبب تعارض المصالح.

السجل الدموي لإرهابيي محاولة الهروب من سجن طرة

يحتوي السجل الدموي للإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام على 14 عملية إرهابية، وهم: السيد السيد عطا محمد وعمار الشحات محمد السيد وحسن زكريا معتمد مرسي ومديح رمضان حسن علاء الدين، الذين لقوا مصرعهم عقب تصدي قوة التأمين لمحاولة هروبهم؛ ما تسبب في استشهاد ضابطين وفرد سجن طرة بالمعادي.

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