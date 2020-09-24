البرلمان الجزائري يدرس رفع الحصانة عن نائبين

عقد مكتب الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي، لدراسة تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن نائبين.ودرس المكتب رفع الحصانة عن النائب عبدالقادر واعلي، الذي شغل سابقا منصب وزير الأشغال العمومية، والنائب محسن بلعباس رئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية".وقرر المكتب إحالة ملفي النائبين إلى لجنة الشئون القانونية والإدارية.وكان بلعباس قال أمس الأربعاء إن السلطات الجزائرية منعت اجتماعا للمجلس الوطني لحزبه.