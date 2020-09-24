حريق في مستشفى خاص بفيصل

أجرت نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها في نشوب حريق بمخازن مستشفى خاص في منطقة فيصل.وأمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد أسبابه ونقطة بدايته ونهايته بعدما أشارت التحريات والمعاينات الأولية إلى أن الحريق نتج عن حدوث ماس كهربائي، وأسفر عن تفحم كميات من الشاش والقطن، كما أمرت النيابة باستدعاء مدير المخازن لسماع أقواله حول الواقعة.كانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ومعاينة رجال الحماية المدنية ملابسات اندلاع حريق داخل مستشفى الجزيرة بفيصل، حيث تبين أن الحريق بدأ من المخازن ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة عليه قبل امتداده لداخل المستشفى وعنابر المرضى.البداية كانت بتلقي شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق بمستشفى الجزيرة في فيصل، وعلى الفور دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء.ونجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب داخل المخازن والسيطرة عليها، وأجرت عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى.