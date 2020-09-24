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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: لا حاجة لاستخدام أجهزة تنقية الهواء بقاعات المدارس

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 06:03 م
قاعات المدارس
قاعات المدارس
وكالات
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قال علماء ألمان إنه لا حاجة لاستخدام الأجهزة النقالة لتنقية الهواء داخل قاعات الدرس طالما أن من الممكن فتح نوافذ هذه القاعات بصورة صحيحة.

ورأى العلماء أن استخدام مثل هذه الأجهزة في القاعات، التي لا تحتوي على نوافذ مفتوحة بشكل كامل، يمكن أن يكون " داعما ومعقولا في بعض الحالات الفردية".

وذكر بيان لمؤتمر وزراء التعليم والثقافة في ألمانيا اليوم الخميس أن العديد من الخبراء انتهوا إلى هذا التقدير مساء أمس الأربعاء خلال جولة نقاش عن قضية التهوية السليمة في المدارس في فترة الشتاء.

ووفقا للبيان، شارك في الجولة علماء يمثلون مجالات النظافة الصحية وعلوم الفيروسات وميكانيكا الموائع، كما شارك أيضا ممثلون عن المكتب الاتحادي للبيئة والبلديات ونقابات التعليم والمجلس الاتحادي لأولياء الأمور.

وأكد هاينز-يورج موريسكه، مدير مكتب البيئة أن العمل جار لإعداد كتاب إرشادات عن " التهوية في القاعات المدرسية" وسيتم توفير هذا الكتاب لكل المدارس في جميع أنحاء ألمانيا.

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