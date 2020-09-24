«السكك الحديدية» تكشف حقيقة خروج قطار عن القضبان بالقليوبية

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تناوله بعض المواقع الصحفية عن خروج قطار عن القضبان بمحطة شبين القناطر في القليوبية.وأعلنت الهيئة في بيانها أن الواقعة تتمثل في تجاوز سائق جرار مفرد لسيمافور المخزن بمحطة شبين القناطر ما أدى إلى تراكي الجرار على التصادم الخرساني بمخزن المحطة وسقوط البوجي الأمامي للجرار، بعيدًا عن الخطوط الطوالي دون التسبب في أى إصابات.وعلى الفور، وجه المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، بتحرك فرق الإنقاذ لمحل الواقعة مجهزين بالآلات لإعادة تركيب الجرار على السكة، مؤكدا أنه تم وقف السائق ومساعده عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات وتحويلهما للكشف الطبي وفحص المخدرات.