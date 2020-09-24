«التعليم العالي» تعلن موعد صرف وقبول أوراق الشهادات المعادلة

الخطوات الواجب إتباعها للحصول على إذن الدفع وكود الدخول للطلاب:

الخطوات التى يجب على الطالب اتباعها لتسجيل بياناته ورغباته:

وينتهى إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البدء في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من السبت المقبل (26 سبتمبر 2020) بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان الخميس، إنه من أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتى تتمثل فيما يلى:- فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات "عزبة سعد" بسموحة لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحرى بصفة عامة.- فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقرّه بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلى بصفة عامة، إضافة إلى المكتب الرئيسي بالقاهرة بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.- الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية، يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.- التأكيد على تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال أعمال المرحلة بمقر المكتب الرئيسي وفرعيه وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.كما تقرر لأول مرة هذا العام أن يتم سداد ثمن دليل القبول وباقى الأوراق بموجب إذن دفع يطبع من على الموقع الإلكتروني للتنسيق لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك على الكود المؤسّسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون رقم "9190447778"، إذ سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري على الهاتف المحمول المسجل بالموقع حتى يتم حضور الطالب إلى المكتب أو أى من فرعيه مرة واحدة، فقط، عند تسليم الشهادات، ويتاح للطالب بواسطة برنامج تسجيل التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة حجز الموعد والتاريخ للذهاب إلى مقر المكتب أو أى من فرعيه لتسليم أوراقه مرفقة بطبعة البيانات الأساسية والدرجات والرغبات، لمنع تكدس الطلاب والازدحام تماشيا مع الظروف الراهنة ولمنع انتشار فيروس كورونا.1- يدخل جميع طلاب الشهادات المعادلة على موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت من خلال الرابط التالى:، ثم بعد ذلك الدخول إلى صفحة الشهادات المعادلة والضغط على رابط "تسجيل جديد للحصول رقم الدخول وإجراءات الدفع" وتظهر للطالب شاشة ترحيب وتعليمات ينبغى عليه قراءتها جيدا ثم الضغط على مفتاح التالى.2- يختار الطالب نوع الشهادة المعادلة التى حصل عليها "وينبغى مراعاة الدقة عند الاختيار حيث يترتب على الاختيار ظهور أسماء المواد الصحيحة وتخصّصات الكليات المسموح بها للطالب"، وتسجيل بياناتها وتشمل "نوع الشهادة، رقم الهوية أو السجل المدنى والشخصى للطالب فى حال إقامته فى إحدى الدول العربية - Collage Board Student ID لطلاب الشهادة الثانوية الأمريكية، اسم المدرسة والدولة والمحافظة التى درس بها الطالب للحصول على شهادة الثانوية المعادلة" ثم الضغط مفتاح على التالى.3- تسجيل بيانات الطالب "الاسم، البريد الإلكترونى، التليفون المحمول، الديانة والنوع، الرقم القومى للطالب، تاريخ الميلاد، عنون إقامة الطالب داخل جمهورية مصر العربية الذى سيتم توزيع الطالب فى ضوئة وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى"، ثم الضغط على مفتاح التالى.4- يتبع خطوة للتحقق من مقدم صحة رقم الهاتف المحمول المسجل حيث سيقوم النظام بإرسال كود التحقق إلى رقم الهاتف الذى قام الطالب بتسجيله ضمن بياناته ويقوم الطالب بنقل الكود من رسائل المحمول إلى الشاشة لإكمال عملية التحقق ثم الضغط على مراجعة وتأكيد الطلب.5- تظهر للطالب شاشة لمراجعة بيانات الطلب وينبغى عليه التأكد من نوع الشهادة التى اختارها ومراجعة بياناته ومن ثم الضغط على تسجيل الطلب والذى يقوم بدوره بعرض شاشة تحتوى على رقم الدخول الذى حصل عليه الطالب ويتم إرساله على المحمول فى رسالة نصية قصيرة.6- في حالة أن يكون الطالب قد قام بتسديد الحوالة بالفعل بمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة إدخال رقم الطلب ورقم الإيصال وتاريخ الحوالة وذلك لربط رقم الدخول المسجل بيانات الدفع الواردة من البريد.7- في حالة أن يكون الطالب يرغب فى طباعة إذن الدفع للتوجه لمكتب البريد يستخدم الطالب شاشة طباعة إذن الدفع والموجه إلى البريد ويحتوى رقم الحساب، واسم الخدمة المطلوبة مقابل الدليل الإلكترونى لخدمات التنسيق "يراعى تسجيل سبب الحوالة بنفس رقم الدخول الحاصل عليه الطالب عند التسجيل وعليه الاحتفاظ بالورقة المطبوعة وإيصال الحوالة لتسليمهم بمكتب التنسيق مع الشهادات والأوراق الأخرى.8- بعد إتمام أى من الإجراءين السابقين للدفع، يترقب بالطالب رسالة على الهاتف المحمول برقم الدخول وكلمة السر بعد إتمام إيداع الحوالة بـ24 ساعة يتمكن من خلالها بإعادة الدخول على الموقع الإلكترونى وتسجيل رقم الدخول والرقم السرى لمتابعة إدخال درجاته ورغباته وحجز موعد من للحضور الى مكتب التنسيق أو أى من فرعيه.9- في حالة فقدان كلمة السر أو رقم الدخول أو الحاجة لطباعة بيان الدفع يمكن للطالب اختيار "الاستعلام عن رقم الدخول وإعادة تعيين كلمة السر" من الصفحة الرئيسية بالموقع.10- بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية يجب عليهم تقديم تسلسل دراسى كامل مستوفى لجميع الأختام والتصديقات.11- يجب على جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التى يصدرها المكتب والتى ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة.1- يدخل الطالب على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه.2- يستخدم الطالب رقم الدخول والرقم السرى لتسجيل بياناته الأساسية "اسم- عنوان... الخ"ودرجاته ورغباته.3- يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التى درسها بالشهادة الحاصل عليها والتى قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.4- يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السرى حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأى شخص بتعديل رغباته.5- يحجز الطالب موعدا لتسليم ملف أوراقه إلى المكتب من خلال موقع التنسيق الالكترونى وعلى الطالب الالتزام بالموعد الذى سيحدده برنامج تسجيل الرغبات وفى حالة التخلف عن الموعد المحدد على الطالب حجز موعد آخر من خلال الموقع.6- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أى وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علما بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.وأوضح البيان أن بدء إدخال البيانات على موقع التنسيق الالكترونى سيكون بداية من يوم السبت 26 سبتمبر 2020 وحتى ما قبل الموعد المقرر لإعلان النتائج، وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً يوميًا.ويمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصى أو أى حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم.وأشار البيان إلى أنه يجب على الطلاب من الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اتباع الآتى:- على الطالب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية "قانونية وفعلية" للطالب وولى أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج مصر، وذلك خلال مدة الدراسة التى تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتبارى للدرجات، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحا بها تواريخ الدخول والخروج.- سيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التى تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.- يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية أ "وهى المنطقة التى يرغب فى أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لكتابة رغباته فى استمارة التنسيق الإلكترونى، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيقوم بتسجيله ووفقًا لقواعد التوزيع الجغرافى والإقليمى.- يجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التى سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.- إذا كان الطالب قد اجتاز امتحان S.A.T فعليه القيام بإرسال نسخة الكترونية Soft copy من نتائج امتحان "SAT.I & SAT.II" من خلال حساب الطالب على موقع College Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، مع الالتزام بالتعليمات التى سيتم إعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت بهذا الشأن، والطالب الذى لن تصل نتيجة درجات امتحان "AT.I & SAT.II" الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.- في حالة إذا ما كان الطالب قد اجتاز امتحان A.C.T الذى تم أقرته وزارة التربية والتعليم هذا العام ووافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماده كامتحان مكافئ للسات فعليه الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن.النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذى قدم الطالب رغباته عليه.يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع.ولفت البيان إلى أن سيتم لاحقًا الإعلان عن الموعد الذى سيتم تحديده للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية" لإجراء اختبارات القدرات المؤهلة للكليات التى يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات للقدرات.وبالنسبة للطلاب الحاصلين على بعض الشهادات المعادلة الأجنبية التى تتأخر إعلان نتائجها، سيتم إتاحة الفرصة أمامهم ومنحهم الوقت الكافى للتقدم بأوراقهم فور الانتهاء من إعلان نتائج هذه الشهادات، وإتمام تصديق الشهادات الحاصلين عليها، واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة فى ضوء قرار المجلس الأعلى للجامعات.