تبلغ 2.3 مليار دولار.. تحذيرات أمريكية لتركيا لتجاهلها الديون

حذّر ديفيد ساترفيلد، السفير الأمريكي في أنقرة، تركيا بسبب تجاهلها سداد الأموال المستحقة لشركات الأدوية والمعدات الطبية من الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مشيرًا إلى أنها أصبحت قضية مهمة في العلاقات التجارية بين بلاده وتركيا.وتقول الولايات المتحدة الأمريكية إن تركيا مدينة بـ2.3 مليار دولار لشركات الرعاية الصحية الدولية، وعليها سداد الديون كي لا تخرج شركات الأدوية الأمريكية من هناك، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز".وقال السفير الأمريكي إن وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، تلقى العام الماضي تأكيدات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصهره وزير المالية بيرات البيرق، بأن المستحقات المتبقية التي بلغ مجموعها في ذلك الوقت 230 مليون دولار سيتم دفعها.وأضاف "ساترفيلد: "لكن بعد مرور عام، اكتشف الوزير الأمريكي طلب الحكومة التركية من شركات الرعاية الصحية قبول مجموعة من التخفيضات المهمة للغاية في المبلغ المستحق الذي تضاعف الآن إلى 2.3 مليار دولار".ووجّه "ساترفيلد"، خلال حديث على الإنترنت نظمه المجلس الأمريكي التركي، تحذيرات إلى السلطات التركية من مآلات عدم سداد الديون أو مطالبات الشركات بقبول تخفيض في إجمالي مبالغ المعدات والخدمات المقدمة، مؤكدًا أن آثار ذلك ستتمثل في مغادرة الشركات السوق التركية، فضلًا عن أن ذلك لن يخدم مصالح أنقرة الاقتصادية أو النشاط التجاري لرجال الأعمال الأتراك.