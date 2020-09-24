بالصور.. أهالى الشرقية يشيعون اثنين من ضحايا الهجرة غير الشرعية

شيع أهالي قرية دهمشا بمركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية منذ قليل، جثماني شابين من ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية بسواحل ليبيا منذ أيام قليلة، إلى مثواهما الأخير بمقابر القرية.واتشحت القرية بالسواد، بعد وصول جثماني "سعيد أبو شيحة" 43 عامًا، وأحمد القطاط، 13 عامًا، من أبناء القرية، وجار البحث عن باقي الضحايا.وأكد أهل القرية، أنه تم التعرف على صور بعض الناجين من الحادث، والذين احتجزتهم السلطات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية، كما أنه جار البحث عن جثث باقى الضحايا والمفقودين.