عرض نجل حلمي طولان على النيابة للتحقيق في قضية «فيرمونت»

قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة أن السلطات المصرية تسلمت صباح اليوم الخميس، المتهم أحمد نجل حلمي طولان لاعب كرة القدم السابق ومدرب فريق "إنبي" حاليًا واثنين آخرين هم عمرو حسين محمود إسماعيل وشقيقه خالد لتورطهم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"فتاة الفيرمونت".وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن المتهمين المرحلين من جانب شرطة الإنتربول الدولي يجري معهم التحقيقات اللازمة وتحرير محضر الضبط ثم عرضهم على النيابة العامة لمواجهتهم بالاتهامات المنسوبة لهم.وشغلت قضية الاغتصاب الجماعي "فيرمونت" الرأي العام ولاحقت الجهات الأمنية المختصة الهاربين، من بينهم 3 من أبناء المشاهير أدانتهم التحريات والمعلومات الأولية بضلوعهم في الجريمة، وعلى رأسهم طليق ابنة نهى العمروسي الهارب في لندن، ونجل رجل أعمال شهير هرب إلى إحدى الدول الأوروبية.وكانت النيابة العامة أعلنت عن اتخاذها إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للهاربين، وأصدرت بيانًا حول مستجدات القضية وأمرت بإخلاء سبيل 3 متهمين بكفالة 300 ألف جنيه، ورابع بضمان محل إقامته، فضلا عن حبس 3 متهمين جدد من بينهم منظم الحفلات أحمد الجنزوري ونازلي كريم ابنة نهى العمروسي.ورد إلى النيابة العامة، 25 أغسطس الجاري، محضر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتة فيه مغادرةُ سبعة من المتهمين- الصادر أمرٌ بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي).وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها، وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.وغادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020، وتبعهم أربعة آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة وكشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة.وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 4 أغسطس 2020، علمًا بأن النيابة العامة فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.وفي 27 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية عن ضبط 3 هاربين في قضية فيرمونت بناءً على كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمّن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قُدّم مؤخّرًا إلى القضاء المصري فيديو بالحادثة.كما أعلنت إدارة فندق فيرمونت نايل سيتي، عن أنها تتابع ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب، التي قد تكون وقعت بالفندق في أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات في عام 2014.