ضبط متهم بالنصب على راغبى السفر للدراسة بالخارج فى الإسماعيلية

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (طالب جامعي - مقيم بالإسماعيلية) بتعرضه لواقعة احتيال من قبل مسئولى إحدى الشركات والاستيلاء منه على مبلغ مالي بزعم تسفيره لإحدى الدول الأجنبية للدراسة دون الوفاء بذلك.أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "مدير بإحدى الشركات" - مقيم بالقاهرة).. وقيامه بإنشاء الشركة المشار إليها والكائنة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وأعلن بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى قدرته على تسفير الشباب للعديد من الدول الأجنبية بقصد الدراسة والالتحاق بكبرى الجامعات الأجنبية أو الحصول على إقامة لتلك الدول للعمل بها (خلافًا للحقيقة) دون الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط من الجهات المختصة، ومن خلال ذلك قام بالاستيلاء من الشاكى على مبلغ مالي قدره (1850 دولارا أمريكيا) بزعم تسفيره لإحدى الدول الأجنبية للدراسة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأبدى استعداده لرد المبالغ المالية للشاكى.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.