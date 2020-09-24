إعدام عامل قتل صديقه لرفضه ممارسة الشذوذ معه بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، حكمها بالإعدام شنقا على المتهم بقتل صديقه، بسبب رفضه ممارسة الشذوذ الجنسى معه، بعدما تم إحالة أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية، وتحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم.البداية حين وصل "أحمد.ع" 28 سنة عامل إلى مستشفى الزقازيق العام مصابا بطعنات متفرقة بالجسد، وتبين من التحقيقات قيام صديقه "م.ا" 33 سنة عامل مقيم دائرة قسم ثانى الزقازيق بارتكاب الواقعة.وتبين وجود علاقة شذوذ جنسى بين المتهم والمجنى عليه، ورفض المجنى عليه استكمال الأمر، فقرر المتهم الانتقام منه مستدرجا إياه لشقته، وتعاطى بعض المواد المخدرة، وانهال عليه طعنا بالسكين.