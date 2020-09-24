العراق يلغى الرحلات الجوية الباكستانية بسبب كورونا

ألغت الحكومة العراقية الإذن الممنوح للخطوط الجوية الباكستانية الدولية لتسيير رحلات خاصة إلى النجف وبغداد للأشخاص الذين يعتزمون زيارتها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس- أن الجدول الزمني لعملية الطيران الخاصة من كراتشي ولاهور وإسلام أباد إلى النجف وبغداد قد تم إلغاؤه بسبب انتشار "كوفيد- 19".وتابعت أن القرار اتخذته الحكومة العراقية لوقف اندفاع الناس في النجف وكربلاء والحفاظ على التباعد الاجتماعي.