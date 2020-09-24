الجيش العراقى يطلق عملية أمنية لملاحقة مسلحى داعش
الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:17 ص
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أعلن الإعلام الأمني العراقي، عن انطلاق عملية أمنية تستهدف الحدود الفاصلة بين محافظة صلاح الدين وديالي.
وذكرت خلية الإعلام، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس- أن الجيش العراقي أطلق العملية الأمنية صباح اليوم لملاحقة مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي في الحدود الفاصلة بين محافظة صلاح الدين وديالى.
وذكرت خلية الإعلام، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس- أن الجيش العراقي أطلق العملية الأمنية صباح اليوم لملاحقة مسلحي تنظيم (داعش) الإرهابي في الحدود الفاصلة بين محافظة صلاح الدين وديالى.