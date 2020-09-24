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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مادورو» يدعو دول العالم للتحرك ضد عقوبات واشنطن

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 03:39 ص
نيكولاس مادورو
نيكولاس مادورو
وكالات
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وجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نداء إلى "الدول المدافعة عن السلام" من أعضاء الأمم المتحدة للتحرك ضد العقوبات الأمريكية أحادية الجانب.

وقال "مادورو"، في كلمة موجهة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس: "يجب أن نطالب بوقف جميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب وكل ما يسمى بالعقوبات، وأن نطالبهم أيضا بأن يسمحوا لشعوبنا بممارسة حقوقهم".

من جهة أخرى، وجه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو خطابا آخر إلى نحو 30 دولة اعترفت به كـ "رئيس مؤقت" لفنزويلا، دعا فيه المجتمع الدولي إلى "عمل حازم" للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقال جوايدو: "أدعو ممثلي الدول الأعضاء إلى دراسة استراتيجية تشمل عدة سيناريوهات لما بعد استنفاد الطرق الدبلوماسية" بشأن الوضع في فنزويلا".

يذكر أن الولايات المتحدة ومعظم دول جوار فنزويلا، بالإضافة إلى عدد من الدول الغربية اعترفت بجوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا في يناير 2019.

ومنذ ذلك الحين شددت الولايات المتحدة العقوبات ضد الحكومة الفنزويلية وكبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس البلاد مادورو، الذي تتهمه واشنطن بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد واغتصاب السلطة وتجارة المخدرات.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من حلفاء فنزويلا، بما فيها نيكاراغوا وكوبا وغيرهما.

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