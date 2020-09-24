حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 24 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم والتوقعات الفلكية، اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: تشعر بالارتياح وتتحمّس لجديد تستقبله في حياتك كعملية إبداعية تقوم بها أو فنية أو طفل يبتسم في منزلك.عاطفيًا: تشعر بالحنين إلى شخص أحببته بصدق وتتمنى لو تستطيع استعادته.صحيًا: مجرد التفكير في التخلص من المشكلات الصحية الناجمة عن السمنة أمر يدعو إلى التفاؤل.تعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.