مركز حقوقى فلسطينى: إسرائيل تشوه منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

اتهم مركز حقوق فلسطيني في وقت من أمس الأربعاء، إسرائيل بشن حملة تشويه ضد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ووصفها بالإرهاب بسبب توجهها للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة "مجرمي الحرب" الإسرائيليين.وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة، في بيان لها، إن حملة التشويه تستهدف منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على خلفية "عملها الحقوقي".وأضاف المركز أن "كل صوت فلسطيني أو دولي ينتقد الاحتلال الإسرائيلي وممارساته هو عرضة للتشويه والتشهير من خلال حملات إسرائيلية ممنهجة".جاء ذلك ردا على تقرير منظمة "إن جي أو مونيتور" (مرصد المنظمات غير الحكومية) في إسرائيل، الذي اتهم حكومات أوروبية بأنها تحول أموالا إلى منظمات حقوقية فلسطينية لمساعدتها في مقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.وذكر تقرير المنظمة أن الحكومة السويسرية منحت 700 ألف دولار في السنوات من 2018 إلى 2020 إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بما يتضمن "الحفاظ على التواصل بمكتب المدعي العام للمحكمة، وتقديم الوثائق، وتقديم القضايا في المحافل الدولية".وجاء في التقرير أن الدنمارك والسويد وإيرلندا وسويسرا قدموا تمويلات لمنظمات فلسطينية من أجل مقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية بشكل منتظم.