بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد «العبدانية» بسنورس

أناب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، اليوم الأربعاء، لافتتاح مسجد العبدانية بقرية مطرطارس التابعة لمركز سنورس، بعد إحلاله وتجديده، بالجهود الذاتية، بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه.وأدى السكرتير العام المساعد، يرافقه الدكتور حسني أبوحبيب وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، والمهندس أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالفيوم، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة العصر بالمسجد، بحضور عدد من أهالى القرية.وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن أعمال إحلال وتجديد المسجد تمت على مساحة 700 متر، حيث يتكون من طابقين، ومصلى للسيدات، وتم فرشه على نفقة وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، وفي كلمته تحدث عن ضرورة الالتفاف حول الوطن، وحسن التعامل مع الجار، مضيفًا أنه سيتم اليوم افتتاح مسجد أبوزيد بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم عقب صلاة العشاء.عقب الافتتاح، أجرى السكرتير العام المساعد، جولة تفقدية بوحدة صحة الأسرة والطفل بقرية مطرطارس، واستمع من الأهالي إلى مطالبهم، مؤكدًا أنه سيتم العمل على توفير الأطقم الطبية اللازمة لتشغيل الوحدة بكامل طاقتها، كما وجه رئيس مركز ومدينة سنورس، بالتنسيق مع مديرية الطرق، لدراسة إدراج الطريق الرئيسي للقرية بخطة الرصف هذا العام.