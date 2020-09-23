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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا تدعو لاستخدام مكثف لتطبيق كورونا مع ارتفاع الإصابات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:13 م
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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دعت الحكومة الألمانية إلى استخدام تطبيق التحذير من العدوى بفيروس كورونا المستجد على الهواتف الذكية بشكل مكثف، في ضوء حلول الخريف والشتاء.

وقال وزير الصحة ينس شبان اليوم الأربعاء في برلين خلال تقييمه للتطبيق بعد 100 يوم من إطلاقه: "يرجى استخدام هذه الأداة خلال الجائحة"، موضحًا أن الاستخدام يتضمن إبلاغ دائرة الاتصال الخاصة بالفرد حال اتضحت إيجابية إصابته بالفيروس.

وذكر الوزير أن هذا يحدث حتى الآن في حوالي نصف الحالات فقط، موضحًا أن نحو 5 آلاف فرد حذروا جهات الاتصال الخاصة بهم بهذه الطريقة، مشيرًا إلى أنه مع وجود ما بين 10 إلى 20 جهة اتصال لكل شخص، كان من الممكن إبلاغ عشرات الآلاف من الأشخاص.

ومن جانبه، وصف رئيس ديوان المستشارية هيلجه براون التطبيق الذي تم تطويره بتكليف من الحكومة الألمانية بأنه "قصة نجاح عظيمة"، موضحًا أن هذا التطبيق الأكثر تنزيلًا من باقي التطبيقات المشابهة في أوروبا، حيث بلغ عدد تنزيلاته حتى الآن نحو 18 مليون عملية تنزيل، مضيفًا أنه تم تنزيل التطبيق 400 ألف مرة في متاجر أجنبية حتى يمكن استخدامه في ألمانيا.

وشدد شبان على أن التطبيق "ليس حلًا سحريًّا"، موضحًا أنه يكمل عمل السلطات الصحية والخدمات الصحية، حيث إن الاعتماد الرئيسي في الوقاية من العدوى هو الاستمرار في التباعد الاجتماعي والالتزام بقواعد النظافة وارتداء الكمامات.

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