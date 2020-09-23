عمر كمال يكشف تفاصيل حالته الصحية

قال عمر كمال، مطرب المهرجانات، إنه بحالة صحية جيدة الآن، بعد تعرضه لتعب مساء أمس ونقل على إثره إلى أحد المستشفيات الكبرى؛ للاطمئنان على حالته.وأكد "كمال" في تصريحات لـ"الدستور" أنه أجرى بعض التحاليل الطبية التي ستخرج نتيجتها اليوم، لكنه على كل حال بخير ولا داع للقلق، وهو في منزله حاليا، وخلال الساعات القادمة سيصبح بخير تماما وستنتهي هذه الأزمة.وشكر عمر كمال كل من سأل عليه بعد معرفة خبر تعرَّضه لوعكة صحية مفاجئة، مساء الثلاثاء، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بالقاهرة وخضع للفحص الطبي.وطمأن "محمود" شقيق عمر كمال الجمهور بصورة من إجراء التحاليل، مؤكدا أنه بصحة جيدة، متمنيا له الصحة بعد هذه الوعكة المفاجئة.وكان مطربا المهرجانات عمر كمال وأورتيجا انتهيا منذ أيام من تسجيل دويتو غنائي جديد يجمعهما يحمل اسم "قمر 14" وهو العمل الأول الذي يجمعهما معا، وكان من المقرر تسجيل الأغنية منذ أسابيع، ولكن تم التأجيل لحين عودة "عمر" من تونس ودبي، حيث يقدم سلسلة حفلات هناك.