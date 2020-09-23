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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير الاتحاد الأوروبى الجديد بالقاهرة يسلم اليوم أوراق اعتماده للرئيس السيسى

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:47 م
السفير كريستيان برجر
السفير كريستيان برجر
هالة أمين
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قدم السفير كريستيان برجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال برجر: "يشرفني أن أكون سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى مصر، أم الدنيا، وأن أقدم تحياتي القلبية واحترامي العميق للمصريين. الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان وثيقان ويستمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات، الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر والمستثمر الأجنبي المباشر الأول، كما أننا نعمل معا بشأن القضايا العالمية التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومصر، مثل الوباء الحالي".

وأضاف: "أنا وزوجتي ماريلينا سعيدان للغاية لإعادة التعرف على هذا البلد الرائع وشعبه، إنني أتطلع إلى العمل عن قرب مع شركائنا المصريين في الحكومة والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال والعديد من أصحاب المصلحة الآخرين، وسأعمل مع شركائنا وأصدقائنا في جامعة الدول العربية على تعميق تعاوننا في مواجهة التحديات الاستراتيجية المشتركة".

وقبل قدومه إلى مصر، عمل كريستيان برجر سفيرا ورئيسا لوفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا في الفترة من 2016 إلى 2020، وسفيرا في تركمانستان.

وشغل من عام 2011 إلى 2016 منصب مدير نائب مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيئة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، ومن 2008 إلى 2011 كان ممثلا للاتحاد الأوروبي رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القدس.

وشغل في الفترة من 2006 إلى 2008 منصب مدير وحدة الاستجابة للأزمات وبناء السلام بالمفوضية الأوروبية.

كما عمل من 2005 إلى 2006 ممثلا للاتحاد الأوروبي لدى المبعوث الخاص للجنة الرباعية للشرق الأوسط (جيمس ولفنسون)؛ حيث عمل بشكل رئيسي على اتفاق رفح.

وانضم كريستيان برجر إلى المؤسسات الأوروبية في عام 1997 حيث كان في البداية كان مسئولا عن العلاقات مع سوريا، ثم مستشارا سياسيا لقضايا الشرق الأوسط، وعمل في مناصب سابقة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا، والأمم المتحدة في سوريا "يوندوف"، وغزة والقدس "أونروا".

كريستيان برجر مواطن نمساوي، متزوج ولديه طفلان، وهو حاصل على درجات أكاديمية في القانون من جامعتي فيينا ولندن.

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