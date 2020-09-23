3 سيدات يخترقن عالم النصب بزعم توظيف الأموال

- سمسارة الشقق

- ضبط سيدة شرعت في الاستيلاء على 2 مليون جنيه

- «ماريا» احترفت توظيف الأموال في الشرقية

نجحت سيدات في اختراق عالم الجريمة واحترفن النصب على الآخرين متفوقين على الرجال ونجحن في الاستيلاء على ملايين الجنيهات من ضحاياهم، ونرصد خلال هذا التقرير عددا من السيدات اللائي دخلن عالم الجريمة.تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط مندوبة تسويق بإحدى شركات التأمين، لقيامها بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين مدعية نفوذها وعلاقاتها بالمسئولين ببعض الجهات.وتلقت 115 ألف جنيه، نظير تسهيل حصول سيدة على وحدة سكنية، وإنهاء إجراءات حصول سيدة على رخصة تسيير سيارة "أجرة" ولم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية، وتبين استيلائها على 45 ألف جنيه من شابين مقابل إنهاء إجراءات تسليمهما سيارتين تابعين للشركة محل عملها.وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء تفيد قيام إحدى السيدات بالتقدم لفرع أحد البنوك بالجيزة بكشف حساب مزور منسوب لأحد البنوك مثبت به حركة بنكية من سحب وإيداع نشطة برصيد مليون و16 ألف جنيه، بقصد الحصول على قرض بنكى تمويل مشروعات صغيرة بقيمة 2 مليون جنيه مستغلة شركتها.توصلت التحريات إلى قيام صاحبة مكتب للاستيراد، مقيمة بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد، والمحتجزة حاليًا احتياطيا على ذمة قضية نصب؛ لاستيلائها على مبلغ 13 مليون جنيه من ضحاياها بإنشاء شركة وهمية كائنة بدائرة قسم شرطة الزهور بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.واعترفت باستخدامها تقنيات حديثة فى عمليات التزوير كانت تحتفظ بها فى مقر الشركة الموقوف نشاطها حاليًا، وتخلصت من تلك المنظومة قبل ضبطها، أن كشف الحساب المزور هو مماثل لكشف حساب صحيح خاص بأحد الشاكين بالقضية المحبوسة على ذمتها حاليًا دون علمه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "مارية. ع" و4 آخرين بقيام "جيهان. ى"، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات للاستثمار العقارى بمنطقة العاشر من رمضان، بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض استثمارها لهم وامتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للشاكين، وتلقت المتهمة من المُبلغين مليون و910 ألف جنيه.