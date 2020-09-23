فرنسا ترحب بـ «إعلان الحريري» بشأن الحكومة

رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بما وصفته الإعلان الشجاع لرئيس الوزراء اللبنانى الأسبق سعد الحريري بأن يسمي رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصطفى أديب مرشحا شيعيا مستقلا لتولي حقيبة المالية.وقالت الخارجية في بيان لها "فرنسا ترحب ببيان الحريري الذي أبدى إحساسه بالمسؤولية والمصلحة الوطنية للبنان، ويمثل هذا الإعلان انفتاحا يجب أن يقدره الجميع لإنشاء حكومة مهمات الآن".وأكدت الخارجية أن فرنسا ستواصل الوقوف جنبا إلى جنب مع اللبنانيين بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين، وستكفل احترام شروط الدعم الدولي في لبنان في كل مرحلة، وفقا لموقع لبنان 24.