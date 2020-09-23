ضبط شاب استولى على 2 مليون جنيه من العاملين بالخارج

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص، لجمع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحد الأشخاص المتواجد بتلك الدولة للعمل بها وإرسالها له، بمحافظة الإسكندرية.وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندى 2 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.