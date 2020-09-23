عودة طائرة بنس إلى المطار عقب اصطدامها بطائر

عادت طائرة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إلى مطار في مانشستر بولاية نيو هامبشاير شمال شرقي الولايات المتحدة، بعد اصطدامها بطائر.وذكرت تمارا كيث، مراسلة إذاعة "إن بي آر" في البيت الأبيض، على "تويتر"، نقلا عن مسئول في البيت الأبيض، بأنه "عند الإقلاع، اصطدمت طائرة الرئاسة (إير فورس 2) بطائر، ومن منطلق الحذر الشديد عادت طائرة الرئاسة بسلام إلى مانشستر".واستقل بنس، وموظفوه، الذين لم يكونوا في خطر، في وقت لاحق طائرة شحن للعودة إلى واشنطن، وفقا للمراسلين المسافرين معه، وكان بنس، قد شن حملته في نيو هامبشاير في وقت سابق من اليوم.